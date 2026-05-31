俳優の原日出子（66）が28日、自身のインスタグラムを更新。新鮮な野菜で作った健康的な朝食を披露した。【写真】「身体が喜びそうですね」原日出子が披露した新鮮野菜の“サラダモーニング”原は「朝のお散歩 だいぶ早い時間から暑くなってきました もう紫陽花も咲き始めています」「今朝は 朝採れの新鮮野菜をゲット 大きなブロッコリー ほうれん草 枝豆 きゅうり3本で 1000円 おまけに いつも会う お散歩仲間から頂いた 美