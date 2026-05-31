俳優の速水もこみちさん（41）が自身のインスタグラムを更新。イタリアの高級自動車MASERATI（マセラティ）の車を運転する姿を公開し、圧倒的なビジュアルが話題となっています。【動画】「足が長すぎて…」イタリアの高級車を運転する速水もこみちさん速水さんはマセラティ関連のイベントにスペシャルゲストとして出演したようで、マイク片手に登壇した様子や、実際にマセラティの車を優雅に運転する動画を投稿。ネット上では、運