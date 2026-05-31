アクティブなライフスタイルを楽しむユーザーは必見！トヨタの関連会社であるトヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは2026年5月12日、ミドルクラスミニバン「ノア／ヴォクシー」をベースとするコンプリートカー「MULTI UTILITY（マルチユーティリティ、以下MU）」を発売しました。ノア MU／ヴォクシー MUに共通するコンセプトは、3列目シートを排した「2列シート・5人乗り」という割り切った設定です。【画像】これが“2