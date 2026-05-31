私はユリコ（28歳）。11歳年上の旦那・ケイジ（39歳）はバツイチです。結婚するにあたっては「実家の敷地内に家があるからそこに住もう」と言われました。何年か前に、性格の合わない前妻が子どもを連れて出て行ったそうです。私は「すでに持ち家があるなんてラッキー」くらいの感覚で了承しました。こんなに若い嫁が来て、お腹に孫もいて、しかも敷地内同居してくれるんだから、義家族はさぞ喜んでいるだろうと思っていたのですが