＜ショップライトLPGA2日目◇30日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞海外メジャー「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、第2ラウンドが進行している。【写真】シブコのJK時代、見たことありますか？日本勢は8人が出場している。8位で迎えた岩井千怜が1イーグル・4バーディ・3ボギーの「68」、31位から出た岩井明愛が6バーディ・3ボギーの「68」をマークし、ともにトータル4アンダーで首位