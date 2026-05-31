＜〜全英への道〜ミズノオープン3日目◇30日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞ビッグスコアが連発していた今大会。2日目まででトータル15アンダーに伸びた首位のスコアがさらに伸びることが予想されたが、終わってみればトータル17アンダー。トーナメントレコードは「61」だが、仮に最終日このスコアを出せる選手が現れれば、優勝争いも、全英の出場権争いも面白くなる。【写真】中野麟太朗のこだわり