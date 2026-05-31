＜チャールズ・シュワブチャレンジ 3日目◇30日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。トータル12アンダー・単独首位にエリック・コールが立ち、1打差2位にライアン・ジェラルド、2打差3位タイにJ.J.スポーン、マック・マイズナー（いずれも米国）が続く。〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖日本勢は4人が決勝ラウンドに進出している。2位で迎えた松山英樹は、1バ