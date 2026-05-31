6月のFIFAワールドカップ2026に向けて、国内で最後の実戦を行う日本代表は、31日にアイスランドと対戦します。前日会見を行った森保一監督は、翌日の選手の起用について話をしました。「ワールドカップに向けて、チーム全体のコンディションを上げていくことを考えています。そういった意味では出場時間が少なかった選手、ケガだった選手をより長い時間起用したい」その中でスタメン起用を明かしたのは、キャプテンでボランチを務