「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年5月26日、自身のインスタグラムを更新。黒いオーバーサイズTシャツをあわせたストリートファッションを披露した。「待ち時間タコライス食べれて幸」生見さんは、「待ち時間タコライス食べれて幸」といい、インテリアの並ぶウッドラックをバックに、ソファーに座ったショットを含む3枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いオーバーサイズTシャツに黒