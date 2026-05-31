先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート うまく会話ができない 困りごと【会話のキャッチボールができない】 会話をするときに、自分のいいたいことだけ一方的に話したり、興味のない話には反応をしなかったり、聞こえていないのか返事をしなかったり。 そっけないあいづちだったりしていないでしょうか。これでは双方からやりとりする会話のキャッチボールにはなりませんね。 相手