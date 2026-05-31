猫と日本人の歴史 日本でペットの人気を犬と二分する猫。猫と日本人の出会いから現在までの歴史を、時系列で追ってみましょう。 猫が日本へやって来た時期は、少し前までは奈良時代と考えられていましたが、最近の遺跡発掘から弥生時代の頃である可能性が出てきました。他の国々と同じく、日本人も最初に目をつけたのは、猫がネズミを獲るハンターとしての能力でした。 ネズミによる被害は農作物だけにとどまりま