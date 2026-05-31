◆春季北海道高校野球大会▽準決勝クラーク６―４札幌日大（３０日・札幌モエレ沼公園）準決勝２試合が行われた。クラークは６―４で札幌日大に競り勝ち、２年ぶりの決勝進出を決めた。８番・穴田晃生遊撃手（３年）の適時打で９回に勝ち越すと、エース右腕・佐々木俊介（３年）が準々決勝から２試合連続完投でリードを守り切った。旭川志峯は９―２の８回コールドで士別翔雲に大勝し、初の決勝進出。３番・中村寧央（ねお）