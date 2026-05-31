晩酌におすすめ！ふりかけおつまみ 白いごはんが物足りないときに活躍する「ふりかけ」で、おいしいおつまみを作ってみませんか？ チーズやちくわなどにふりかけをかけるだけで、晩酌のおともがあっという間に完成します。ふりかけのしっかり味でお酒がどんどん進む、簡単おつまみをピックアップしました。 ふりかけ×食材の豊富なバリエーション ごはんをおいしくするふりかけは、野菜やチーズとも好相性。のり卵、たらこ、し