◆春季北海道高校野球大会▽準決勝旭川志峯９―２士別翔雲＝８回コールド＝（３０日・札幌モエレ沼公園）準決勝２試合が行われた。クラークは６―４で札幌日大に競り勝ち、２年ぶりの決勝進出を決めた。８番・穴田晃生遊撃手（３年）の適時打で９回に勝ち越すと、エース右腕・佐々木俊介（３年）が空知地区予選代表決定戦から４試合連続完投でリードを守り切った。旭川志峯は９―２の８回コールドで士別翔雲に大勝し、初の決