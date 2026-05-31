◆米大リーグガーディアンズ１―９Ｒソックス（３０日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が３０日（日本時間３１日）、敵地・ガーディアンズ戦に代打で途中出場し、左飛、押し出し四球の１打数無安打１打点だった。レッドソックスは快勝で連敗を「２」で止めた。２―１で１点をリードした７回２死一、三塁のチャンスで代打出場。右腕・ホイヤーと対戦し、カウ