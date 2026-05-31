本州初のトキの放鳥に向けて、新潟県佐渡市を３０日に出発した１８羽のトキが３１日午前４時１０分頃、石川県羽咋市に到着した。トキは１羽ずつ木箱に入れられ、約１０時間かけてトラックで運ばれた。午前７時半頃、関係者らの手で１羽ずつ旧余喜公民館に移されると、健康状態などの確認作業が始まった。放鳥式は午後３時半頃から、近くのグラウンドゴルフ場で行われ、８羽のトキが放たれる。残りの１０羽は約２週間、近くの