最終選考で演奏する北村陽さん＝5月26日、ブリュッセル（（C）AlexandredeTerwangne、エリザベート王妃国際音楽コンクール提供・共同）【ブリュッセル共同】世界三大音楽コンクールの一つ、エリザベート王妃国際音楽コンクールのチェロ部門の最終選考結果が31日発表され、ベルリン芸術大で学ぶ北村陽さん（22）＝兵庫県西宮市出身＝が5位に入賞した。チェロ部門では、2017年の岡本侑也さんの2位が過去最高位。同コンクール