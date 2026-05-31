スターバックスは、2026年5月27日に登場した「バナナ アフォガート フラペチーノ」に、値段そのままで「エスプレッソショット」を追加できるお得なキャンペーンを実施しています。通常は有料のカスタマイズである「エスプレッソショット追加」を無料で楽しむには、「モバイルオーダー & ペイ」または店頭のセルフオーダー端末「ORDER STATION」で注文する必要があります。モバイルオーダーやORDER STATIONからの注文時に、「バ