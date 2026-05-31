ジョナサンは、最長2026年7月15日まで利用できるクーポンを公式Xで公開しています。満足感のあるメニューもクーポンでお得にジョナサン公式Xが公開しているクーポンは、ぜんぶで37枚。セットメニュー20％オフやハーゲンダッツのスイーツメニューに使えるクーポンなどが登場しています。20％オフになるセットメニューは以下の5つ。●タイ風ガパオライス＆ドリンクバーセット●炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米美ビンバ＆ドリンクバーセ