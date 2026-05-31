日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。5月31日（日）は、ゲストに小柳ルミ子と王林を迎え、2時間スペシャルで放送される。福岡県の山中にあるポツンと一軒家を発見。捜索隊が向かったのは、山の裾野に広がるのどかな集落だ。通りがかりに庭先で作業中の93歳の夫と90歳の妻に声をかけると、一軒家までの道のりはかなり狭く、妻は「以前に一度バイク