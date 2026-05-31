開催：2026.5.31 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 9 - 4 [パドレス] MLBの試合が31日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとパドレスが対戦した。 ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。 2回表、6番 ザンダー・ボガーツ 5球目を打ってセンターへのホームランでパドレス得点