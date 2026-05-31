開催：2026.5.31 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 6 - 5 [ブルージェイズ] MLBの試合が31日に行われ、オリオールパークでオリオールズとブルージェイズが対戦した。 オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。 3回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 4