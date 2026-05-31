開催：2026.5.31 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 6 - 1 [マーリンズ] MLBの試合が31日に行われ、シティ・フィールドでメッツとマーリンズが対戦した。 メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するマーリンズの先発投手はタイラー・フィリップスで試合は開始した。 4回裏、5番 マーク・ビエントス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベー