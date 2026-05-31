開催：2026.5.31 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 7 - 6 [ロイヤルズ] MLBの試合が31日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとロイヤルズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。 1回裏、2番 ジョシュア・ヤング 初球を打ってレフトスタ