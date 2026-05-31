FIFAワールドカップ2026本番前最後の国際親善試合となるアイスランド戦が31日（日）19時25分〜、国立競技場で行われる。森保一監督は前キャプテン・吉田麻也と現キャプテン・遠藤航の先発起用を明言。序盤10分間は日本代表通算127試合目を迎える37歳・吉田の長年にわたる貢献を労う意味合いが強くなりそうだが、本番を視野に入れたテストも積極的に行っていく構えだ。2026年に入ってから日本代表活動に参加していない遠藤、板