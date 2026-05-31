京都11R・白百合Sはテーオーアルアインを狙う。これまで前々で粘り込むスタイルだったが、前走フローラルウォーク賞は控える競馬で一変。中団から直線は内ラチ沿いをスルスル伸び、出走メンバー最速の上がり3F33秒1で差し切った。陣営は今回も控える競馬で挑む構え。京都外回りはその末脚を最大限に生かせる舞台で、瞬発力勝負なら人気のシーミハットク、オルフセンを負かす可能性は十分ある。馬券は単勝、馬連で相手はシー