今週も前半の条件戦を中心に、単勝で勝負したい「クラス上位馬体」を紹介していく。東京3Rのピードモントは当欄の常連。筋肉の質、量ともに文句なく、その脚力を競馬で発揮できるかどうかだけ。徐々に競馬の形ができつつあるので、そろそろ決めても。京都3Rのミッキーロビンは2代母にダート女王ミラクルレジェンドがいる良血。馬格はオープン級といって差し支えがないほどの迫力がある。前走は既走馬相手の初出走で内枠を引