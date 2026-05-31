将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第1試合、TDIルシーグ横浜VS九州サザンフェニックスが5月30日に放送された。注目の開幕戦では、九州サザンフェニックスが躍動。第1ステージで初戦を落とすもその後連勝で優位に進め、最後はチーム主力の佐々木大地七段（31）が勝利を飾り勝負を決めた。Aリーグ第1試合は九州サザンフェニックスが勝利で1位決定戦へ。TDIルシーグ横浜は敗者復活戦へと