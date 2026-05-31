台風6号が北上中です。広い範囲で大荒れとなるおそれがあり、警戒が必要です。台風6号は、1日（月）から2日（火）にかけて強い勢力で沖縄・奄美に接近し、その後、暴風域を伴ったまま西日本や東日本にも近づく見込みです。沖縄は、記録的な大雨や猛烈な風が吹くおそれがあり、厳重な警戒が必要です。西日本や東日本も、2日（火）以降は雨や風が強まって大荒れとなるおそれがあり、最新の台風情報に注意してください。