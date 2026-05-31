【ワシントン共同】米中央軍は30日、ホルムズ海峡東側のオマーン湾で、イランの港湾へ向かって航行していたガンビア船籍の船舶を29日、停止させたと発表した。米国による封鎖区域を通過しようとしたためという。中央軍によると、この船舶が20回以上の警告に従わなかったため、船舶の機関室に向けミサイルを発射し、航行不能にした。米軍は4月中旬にイランの港湾を出入りする船舶を対象にした封鎖措置を始めて以降、5隻の船舶を