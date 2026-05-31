「真ん中を割って勝つ勝ち方だったから」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、競馬の第87回オークスについて語った――。佐久間宣行氏○「泣いてる声とか、全部声だけ入ってる」「すごいカッコよかった」27日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、「みんな観た? オークスで、今村騎手がはじめて勝ったじゃないですか。あれジョッキーカメラがあんのよ」と切り出した佐久間