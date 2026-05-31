timeleszの橋本将生が、12月4日公開の映画『お姉ちゃんの翠くん』で主演を務めることが決定した。目黒あむの同名人気コミックを原作とした本作で、橋本は“大人の余裕と無邪気さを併せ持つ最愛年上イケメン”役に挑み、映画初主演を飾る。映画『お姉ちゃんの翠くん』集英社「別冊マーガレット」で連載され、Z世代を中心に「切なすぎる」「共感しかない」と熱い支持を集めてきた目黒あむの人気作品『お姉ちゃんの翠くん』が、満を持