「最近、もの忘れが増えた気がする」――そんな不安を感じたことはありませんか。認知症はまだ先の話と思いがちですが、実は日々の食習慣が“脳の老化”に影響している可能性があります。特に、白米やうどん、菓子パンなど、私たちが普段よく口にしている“白い主食”には注意が必要だといいます。この記事では、『食べてはいけないもの×いいもの』(伊勢呂哲也／Gakken)から抜粋して、認知機能の低下リスクにつながる食習慣につい