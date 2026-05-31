手羽先で有名な「世界の山ちゃん」も困る!? いま、日本の飲食店では就労ビザで来日した外国人が大勢働いていますが、その受け入れが一時停止になっているんです。その余波を取材しました。 【写真を見る】｢世界の山ちゃん｣も悲鳴 外食業界の外国人受け入れストップ “上限5万人”で夢を絶たれる生徒も 「世界の山ちゃん」。開店前に慣れた手つきで、名物の手羽先を次々に揚げていくのは…（ネパール出身 ポウデル・パビン