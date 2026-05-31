インスタグラム更新大相撲の第69代横綱・白鵬翔さんがインスタグラムを更新。サッカー界の世界的スターとの対面を報告した。異色の共演にファンからは驚きの声が上がっている。豪華な2ショットだった。白鵬さんの隣で笑顔を見せたのは元フランス代表FWカリム・ベンゼマ。2人は揃って右手の親指を立てる「サムズアップ」のポーズを決め、息もぴったり。相撲エンタテインメント施設「日楽座」で対面したとみられ、異色の共演だ