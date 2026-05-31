筆者の友人・E子の息子は、中学時代の不登校を乗り越えて、この春に通信制の高校へ進学しました。家族で悩んで出した答え。しかし、そのことを面白く思わない親族に心無い言葉をかけられたそうです。 進路 私の息子は中学時代に部活動のいじめが原因で、学校へ行けなくなりました。それでも高校へ進学したいという気持ちが強かったため、親子で情報収集を行い、息子の希望する通信制の高校を選びました。 通信制の高校は入