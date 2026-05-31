2025年5月に襲名した歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎が、6月1日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。 【写真】菊之助と吉右衛門の愛娘の瓔子さんの結婚会見表情が可愛すぎる♡ 父は七代目を継続するため、歌舞伎界でも大変珍しい二人の菊五郎が誕生した。母は女優の富司純子で、1980年代にライオンの歯磨き粉のCMに両親と姉の寺島しのぶと一家4人で出演するなど、幼い頃から知