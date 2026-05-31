お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕(50)が5月27日、自身のインスタグラムを更新し、11歳の娘との2ショットを公開した。 【写真】ステキ！脚長っ！遺伝すごっ！ほっこり父娘2ショット 「娘と自分の5月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！」と掲載したのは父娘が並んで建物を見ている何げないショット。「奥さんがとても良い写真撮ってくれてたありがとう」とカメラマンを務めた妻に感謝した。