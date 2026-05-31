W杯が久保の去就に影響とスペインメディアが報じたスペイン1部レアル・ソシエダは、所属する日本代表FW久保建英の北中米共催ワールドカップ（Ｗ杯）での活躍を期待しているという。その理由は、退団する場合の移籍金交渉にあるとスペイン紙「エスタダィオ・デポルティボ」が報じている。久保は1月に負傷したこともあり、今季の成績は公式戦27試合、1746分で2ゴール4アシストだった。この状況は「市場価値が、まさにこの日本人