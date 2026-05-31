これまでの研究では経済状況がメンタルヘルスと密接に関わっていることがわかっており、収入が増えるとメンタルヘルスが改善されることなども報告されています。アメリカで実施された新たな研究では、その地域の経済状況が住民のメンタルヘルスと密接に関連しているとの結果が示されました。Economic factors associated with county-level mental health - United States, 2019 | PLOS Onehttps://journals.plos.org/plosone/arti