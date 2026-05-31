アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の川本笑瑠が３０日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿に発売されたアルバムを添えてアップした。川本は２８日に開催された「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ 増田彩乃 生誕祭 ２０２６」で着用したモノトーンの衣装姿、大きめストライプロングＴシャツを羽織る姿、２７日に発売されたグループの３ｒｄシングルＣＤ 『キュートなキューたい / ナイスだね』をネイルと共に写した