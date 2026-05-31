☆ロッテ―阪神（１３：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ロング、阪神＝才木ロッテの抑えを務める横山は、ここまで両リーグ最多の１８セーブ。９日のソフトバンク戦からは、登板した１０試合に連続でセーブを記録している。チームで１０試合以上の連続セーブは、２００２年５〜８月にパ・リーグ記録の１７試合連続をはじめ、１人で５度マークした小林雅英に次いで２人目だ。５月だけで１０セーブ。月間１０セーブは２０１３