■『テッパン朝ライブ じゅーっと！』で大阪凱旋ロケへ4人組グループ・Aぇ! groupの正門良規、小島健が、6月2日放送読売テレビの朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（前5：00〜6：54、7：40〜7：55※7時台は日本テレビ『ZIP!』内の関西ローカル差し替え）エンタメコーナーで大阪凱旋ロケを行う。同番組の月曜・火曜サブMCで、男性アイドルをこよなく愛する入社2年目の読売テレビアナウンサー・藤岡宗我とともに、た