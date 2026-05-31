お祭りの定番スイーツとして親しまれてきた「チョコバナナ」。専門店ができたり、コンビニ各社でも販売するなど人気のワケとは？ 【写真を見る】なぜ？縁日の定番「チョコバナナ」が人気…“令和のスイーツ”に進化し専門店続々【THE TIME,】 “映えスイーツ”として各地で登場「見た目すごくかわいらしくて、すごく映えるなって。撮りたくなっちゃう」（10代女性）と人気なのは、3月、静岡・三島市にオープンした『富士