歌手中尾ミエ（79）が来月、80歳の誕生日を迎える。当日は東京・丸の内のコットンクラブで「中尾ミエ80thbirthdayliveNoTimeAtAll〜人生もっともっと楽しまなくちゃ〜」を開催する。1962年（昭37）のデビュー曲「可愛いベイビー」がミリオンセラーの大ヒットになって、今なお歌い続けている。歌手、女優、そしてバラエティーでも活躍。その足跡とこれからについて聞いてみた。【小谷野俊哉】★ピコ太郎とコラボ曲発