ある日突然、愛犬が1匹増えていたら…？新入りの子犬を迎えた際のおばあちゃんのリアクションが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で27万6000回再生を突破し、「反応が可愛すぎ」「おばあちゃんパニックで草」「電車の中でみてはいけなかったw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おばあちゃんに内緒で『4匹目の子犬』を飼った結果→連れて帰ると…気付いた瞬間の『100点の反