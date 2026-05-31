リヴァプールを率いていたアルネ・スロット監督が解任された。後任は今季ボーンマスを率いたアンドニ・イラオラが濃厚だとジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は伝えている。『THE Sun』は、スロットと不仲だったFWモハメド・サラーが、指揮官解任によって戻ってくることをファンは期待していると報じ、ファンによるSNSのポストを拾っている。「スロット監督の解任を受けて、モハメド・サラーの復帰が期待できる」「モハメ