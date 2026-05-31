意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「自転車新ルール」です。誰にも関わる問題。自分を守るために交通ルール遵守を4月1日より、自転車の運転に対して交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用されることになりました。対象は16歳以上。信号無視や一時停止など113種類の取り締まり項目があり、反則行為をして警察官に青切符を切られた場合、原則7日