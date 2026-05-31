歌手和田アキ子（76）が31日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演。親しいお笑い芸人の明石家さんま（70）を絶賛した。今回の動画で、和田はAIとやり取りしつつ、自身とさんまに関するエピソードの数々を振り返った。AIがさんまを「お笑い怪獣」などと説明すると、和田は「お笑い怪獣…その通りだと思う。さんまはね、本当に寝てないと思う。ビックリするほど若い子の流行りも知ってる