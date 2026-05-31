トークイベント「調教師・矢作芳人が語る日本競馬〜世界への挑戦状」が5月29日、朝日カルチャーセンター新宿教室で開催された。平日夜にもかかわらず、会場には多くの競馬ファンが集結。トップトレーナーの言葉に熱心に耳を傾けた。聞き手は、長年競馬界を取材してきた元朝日新聞記者の有吉正徳氏が務めた。世界を舞台に戦い続ける矢作調教師が、自身の哲学や海外挑戦への思い、日本競馬の未来について語ったトーク内容をダイジェ